Volotea renforce sa présence à Bordeaux

Les’illustre par l’inauguration de quatre nouvelles routes au départ de l’aéroport de Bordeaux, effectives depuis les 30 et 31 mai 2025. La ligne vers Malte, opérée deux fois par semaine les lundis et vendredis, propose plus de 16 500 sièges. La liaison avec Marseille, ouverte le même jour, est desservie quatre fois par semaine et offre plus de 31 600 sièges. Leont été inaugurées : Alicante, avec une fréquence variant selon la saison (trois vols par semaine en été et deux en hiver, soit plus de 19 000 sièges), et Bari, desservie les mardis et samedis pour plus de 16 000 sièges.Ces lignes viennent compléter une offre qui comprend désormais(Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari, Lille, Marseille, Nice, Strasbourg) et, couvrant 10 pays : Algérie, Belgique, Croatie, Espagne , France, Grèce, Italie, Malte, Maroc et République Tchèque. Les liaisons insulaires représentent 35 % de l’offre et les lignes domestiques 25 %. Cette, où la compagnie a transporté 5,7 millions de passagers depuis le début de ses opérations.