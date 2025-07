Côte-d’Or et Saône-et-Loire : les pépites d’Active Tours en Bourgogne

Notre coin de cœur se situe entre Rully, Aluze et Mercurey, dans un vallon bucolique qui serpente entre vignes et bocage.



On part souvent de la place du village de Rully, pleine de charme avec son petit café, son église et ses maisons en pierre. Il y règne une vraie douceur de vivre, presque hors du temps.



De là, en vélo ou à pied, on peut rejoindre la ferme d’Aubigny, nichée dans un vallon verdoyant. Le paysage s’ouvre ensuite vers Aluze, petit hameau perché au milieu des collines, avec une vue panoramique à couper le souffle sur les vignes de Mercurey.



C’est une zone encore peu fréquentée par le tourisme classique, mais elle offre une ambiance authentique, des lumières magnifiques en fin de journée, de très bons vins (et souvent plus accessibles que sur la Côte de Beaune), et un réseau de petites routes idéales pour la balade.



C’est là qu’on aime emmener nos visiteurs pour leur faire découvrir la Bourgogne intime, chaleureuse et vraie.

Plutôt que l'insolite à tout prix, on recommande de vivre la Bourgogne dans des lieux de charme qui valorisent le cadre et le patrimoine local :



- l’Abbaye de Maizières à Saint-Loup-Géanges, un lieu chargé d’histoire et d’élégance ;



- la Ferme des 40 Arpents, qui propose une belle variété de logements insolites, comme des cabanes dans les bois ou des bulles en pleine nature ;



- les Maisons de Chamirey à Mercurey, au cœur du vignoble ;



- la Cour Berbisey à Dijon, hôtel particulier raffiné ;



- et, du côté de Cluny, Le Potin Gourmand, hôtel-restaurant de charme installé dans une ancienne fabrique de poteries.

Pour une journée, notre sortie "Vélo & Vin" en Côte de Beaune est un "must do" : 22 kilomètres en vélo électrique avec un guide passionné, des dégustations dans les vignes ou en cave, et un déjeuner au cœur d’un domaine.



Pour les plus curieux, on propose aussi des séjours en itinérance à vélo entre Dijon et Mâcon, avec des hébergements de qualité, la logistique assurée, et des haltes culturelles et gourmandes tout au long du parcours.