Lourdes crée sa propre plateforme de réservation

Le chantier n’est pas sans complexité.



Il implique notamment l’interconnexion avec les Channel Managers, ces outils qui synchronisent les disponibilités des chambres entre différentes plateformes. " On travaille avec The Edge, le leader européen, mais il en existe une vingtaine en France. On doit identifier celui utilisé localement pour se connecter ", précise Jean-Antoine Tamet.



Autre difficulté : la paperasse. " Contrairement aux OTA américaines, on est soumis à des règles françaises strictes. Il faut récupérer les KBIS, les pièces d’identité des dirigeants… C’est lourd, mais c’est la contrepartie de notre ancrage local. "



Enfin, une stratégie SEO offensive est indispensable pour apparaître en tête des résultats Google. Pour Lourdes, Odyssey a créé près d’une centaine de pages de référencement.



Le pari est ambitieux, mais les premiers résultats laissent entrevoir un changement de paradigme. Avec cette solution, Lourdes reprend le contrôle sur son attractivité touristique, tout en soutenant son tissu hôtelier.