Tourisme Lourdes : Ambition 2030, 100 M€ "miraculeux" !

Avant la crise sanitaire, Lourdes accueillait chaque année plusieurs millions de visiteurs en provenance du monde entier et générant plus de 2 millions de nuitées en 2019.La chute du tourisme à Lourdes a été brutale en 2020 et 2021Entre les PGE, le fonds de solidarité et les aides diverses, l’État et ses organismes publics ont mobilisé près de 180 millions pour « sauver » la ville de Bernadette Soubirous.Mais la ville miracle bénéficie aujourd’hui d’une attention toute particulière qui va se prolonger sur une longue période pour l’accompagner dans une transformation plus profonde.