De Tarbes à Lourdes à vélo électrique !

On l’avoue : notre appétit pour les boutiques de bondieuseries est faible. D’autant que la plupart de celles qui jalonnent la rue et le boulevard de la Grotte semblent n’avoir jamais été rénovées depuis les années 1950. Manne facile…Le respect est grand, en revanche, pour tous ces croyants du monde entier venus se recueillir dans les basiliques de la ville (Immaculée Conception, Notre-Dame du Rosaire, Saint-Pie X dite souterraine). Quelle piété ! Quelle humanité !On garde en mémoire ces messes nocturnes à la grotte, où même la fatigue ne parvient pas à étreindre la foi. La crise du Covid-19 a lourdement impacté la fréquentation de la ville en 2020 et 2021. Mais le « miracle » de Lourdes et de Bernadette Soubirous reste entier.La ville promet aussi des échappées plus « nature ». On visitera le château, bien sûr, imposante forteresse médiévale dominant la cité. On grimpera en téléphérique au pic du Jer, splendide belvédère. Et pour rester dans l’esprit tonique du sujet, on ira s’aérer, en vélo, sur les bords du lac de Lourdes. Un écrin de quiétude bienvenu pour récupérer de la balade.Le vélo à assistance électrique (VAE) présente plusieurs avantages par rapport au vélo classique : effort réduit, vitesse accrue, moins de contraintes géographiques, accessible au plus grand nombre…