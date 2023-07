Hexplo lance son app pour les voyageurs à vélo

Lancée en mai 2023, Hexplo est bien plus qu'un simple créateur d'itinéraires. C'est également un gestionnaire d'hébergements et un guide pour trouver des lieux d'intérêt. Cette application permet aux utilisateurs de planifier leur itinéraire et de trouver un logement en cours de route. En tant qu'outil communautaire, Hexplo facilite laafin d'enrichir la plateforme et fournir un maximum d'informations aux utilisateurs. À ce jour, la communauté Hexplo compte 2, avecetA sa sortie en 2021, la plateforme a annoncé un, un tarif très attractif pour bénéficier des nombreux conseils des passionnés et des services dans leur intégralité.