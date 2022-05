Cyclotourisme : Hexplo veut devenir le Waze du vélo !

Si, au démarrage, la plateforme se voulait une sorte d’agence de voyage à la carte, Hexplo (pour « exploration de l’hexagone » ) s’est vite tournée vers la petite reine.



Parce que le cyclotourisme monte, mais aussi par goût personnel. « J’y retrouve beaucoup de bienveillance, de l’entraide, de la confiance. L’atmosphère des voyages à vélo est très humaine » . Des mots qui sonnent un peu comme ceux prononcés par les randonneurs, le même esprit respectueux et à l’écoute des autres semble avoir conquis le jeune homme.



Restant sur son idée de départ, il propose à ses abonnés les outils pour qu’ils créent eux-mêmes leur séjour. « Tout est personnalisable, explique Emmanuel Brault. C’est un peu un do it yourself du vélovoyageur. On crée son itinéraire, on ajoute les lieux d’intérêt et les hébergements, et on peut exporter ses traces GPX » (un format de fichier très utile aux randonneurs permettant d’être importé dans une application GPS).



Les lieux d’intérêts sont réunis sous trois sous-rubriques : activité, nature et culture. Ils sont répertoriés via un partenariat avec tripadvisor. Les hébergements sont de trois types : les cyclohébergeurs, qui sont des particuliers, les lieux de bivouacs et, via un partenariat avec booking, les professionnels.



Le site étant collaboratif, chaque abonné peut ajouter son lieu ou son hébergeur - qui seront vérifiés et validés avant publication.