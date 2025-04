Loire : un pass tout compris pour l’un des plus beaux itinéraires à vélo de France

Les Offices de Tourisme d’Orléans et deont annoncé le lancement du Pass Loire à Vélo Conçu comme un outil pour, ce pass numérique propose un accès facilité à des services touristiques, des sites culturels, de la restauration, des hébergements et des activités de loisirs.Proposé en, il s’inscrit dans une démarche écoresponsable de valorisation du cyclotourisme et du patrimoine du Val de Loire.