Le Loiret inaugure une nouvelle véloroute le long du canal d’Orléans

Leinaugurera, le 24 mai 2025, une nouvelle véloroute longeant le canal d’Orléans, la véloroute du Canal d’Orléans. Ce tracé cyclable dereliera deux grands itinéraires européens, La Loire à Vélo (EV6) et La Scandibérique (EV3), en formant une boucle cyclable entre, de plus de 230 kilomètres à travers le Loiret. Le projet s’inscrit dans une politique de développement du cyclotourisme et de la mobilité douce, en lien avec l’offre déjà existante sur le territoire.Situé à environ, le Loiret mise sur ses canaux, ses villages et ses espaces naturels pour attirer un public adepte du vélo et des activités de plein air.Pour accompagner le lancement de la véloroute, uneintitulée Escale(s) en Fête est prévue le. Elle proposera des balades à vélo, des croisières fluviales, des concerts, des guinguettes ainsi que des stands d’information le long du parcours.