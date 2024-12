Noël au pays des châteaux en Touraine : 7 histoires, 7 ambiances !

C’est au cœur de la ville que le château de Langeais apparait, massif et noir parmi les maisons.



Depuis plusieurs années, il met en lumière l’époque médiévale pour faire écho à ses décors et ses collections permanentes. Les illuminations jouent sur toutes les partitions et toutes les expressions au déroulé des salles.



Ici tout brille : sapin en suspension et boules à facettes dans la chambre de parement, arbres lumineux, poulaines en apesanteur et maisonnées de lutins dans la chambre de retrait, cascades de plumes, suspension de bulles de verre dans la salle Luini, compositions végétales scintillantes dans la pièce des banquets.



Sans oublier la résidence intimiste de Charles VIII et Anne de Bretagne, enrichies de scénographies.