Touraine Vacances lance le "Pass Tour’n" pour créer ses vacances "sans prise de tête"

Où alors, il se voit proposer 3 idées de week-ends contenant 3 budgets différents. Il peut aussi demander la création de son séjour ou tout simplement poser des questions pour être guidé.



Une fois sur place et à chaque arrivée dans un établissement, il communique son code partenaire afin de bénéficier des cadeaux et des attentions.



Il existe 4 Pass Tour’n qui sont disponibles selon la durée du séjour : 1 jour, 3 jours, 7 jours et 14 jours.