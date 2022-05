Tourisme : que faire, voir, visiter dans l’Ouest de la France ?

Une terre à forte identité. Telle est la Bretagne, scandée par des reliefs côtiers accueillants ou rudes, des îles isolées et des ports de charme. Avec ses plages, pointes, abers, golfes et falaises, le littoral capte la lumière.Plus secret, l’intérieur révèle les monts d’Arrée et de splendides enclos paroissiaux.Les falaises de schistes et de grès roses du cap Fréhel, où abondent ajoncs et bruyère, plongent dans la mer et livrent un splendide panorama.Somptueux ensembles religieux taillés dans les plus beaux granits, les enclos paroissiaux sont une particularité bretonne et n’en finissent pas de fasciner.Merveilleuse vitrine sur le riche monde marin breton, sa faune et sa flore, mais aussi sur tous les océans du monde, l’Océanopolis de Brest est un lieu à découvrir en famille.La cité corsaire de Saint-Malo pointe fièrement ses remparts vers la Manche dont les marées sont parmi les plus spectaculaires de Bretagne.La plus occidentale des îles bretonnes est livrée aux vents et aux vagues. Ouessant séduit autant par sa puissance et sa rudesse que par sa beauté magnétique et sauvage.La plus grande des îles bretonnes abrite de superbes anses sablonneuses, d’étonnantes roches et des petits ports colorés. Séjour vivifiant assuré à Belle-Île !Les abers (estuaires en langue celte) découpent la côte nord du Finistère, offrant de sublimes paysages où les lumières et les couleurs séduisent par leur douceur et la subtilité de leurs nuances.L’un des plus hauts reliefs bretons et sommet des Montagnes Noires, le Ménez-Hom offre une vue exceptionnelle sur la baie de Douarnenez et la presqu’île de Crozon.Grand Site de France, l’éperon rocheux de la pointe du Raz est un chef-d’œuvre de la nature. C’est le promontoire extrême de la Bretagne.L’une des plus belles baies du monde abrite des dizaines d’îles ou îlots, comme l’île aux Moines. Les paysages et le patrimoine du golfe du Morbihan forment un ensemble unique, à découvrir au départ de Vannes ou d’autres étapes de cette « Petite Mer ».Un joyau préservé de la côte bretonne : eaux limpides, falaises vertigineuses et richesse exceptionnelle des milieux naturels font le charme de la presqu’île de Crozon.Au cœur de la vallée de la Rance, la cité médiévale de Dinan révèle ses remparts, son château, ses ruelles pavées et ses maisons à pans de bois superbement préservés.Elle mérite bien son surnom d’« île aux fleurs ». Mimosas, géraniums, palmiers, figuiers, eucalyptus, agapanthes, hortensias jouissent en effet de la douceur du climat qui règne sur l’île de Bréhat.