Non, vous n’avez pas tout vu : les secrets bien gardés du Mont-Saint-Michel

homo touristicus

Passer derrière l’écran pour débusquer les secrets du Mont. Tel est le but de cette balade dans un village dont on croit tout connaître mais qui demeure plus mystérieux qu’il n’y parait...L’en visite au Mont-Saint-Michel suit souvent un parcours moutonnier : navette routière jusqu’au Rocher ; ascension de la Grande Rue mercantile ; visite libre de l’abbaye ; tour des remparts ; crêpe ou glace vite consommée ; et retour au parking.On ne peut pas lui en vouloir. La foule en saison oblige presque à suivre l’itinéraire balisé.Mais même en période d’affluence, on peut s’égarer au Mont et s’intéresser à sa vie quotidienne.Parlons de: les 12 frères et sœurs de l’abbaye, le maire et son épouse, deux ou trois « irréductibles » et de rares fonctionnaires en saison.Parmi eux, des gendarmes. Durant leurs vacations, ils sont logés aux Fanils. Cet ancien corps de garde situé à gauche de l’entrée principale du Mont se reconnait au drapeau français qui flotte devant sa façade.