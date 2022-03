La Véloscénie, circuit touristique de Paris au Mont St-Michel

Ce parcours vélo, entre pistes aménagées, voies vertes, petites routes balisées et chemins forestiers, permet de découvrir 450 km de nature et culture en reliant Paris au Mont Saint-Michel.



Il autorise des escapades sur-mesure, faciles d’accès pour tous les niveaux et toutes les envies.



Au-delà de la promenade en famille ou amis, la Véloscénie sert de support à toute une économie touristique qui se développe un peu plus chaque année.



Le parcours mobilise les acteurs locaux et touristiques autour d’un ambitieux projet commun en prônant un slow tourisme désormais très en vogue avec des propositions de séjours organisés de 2 à 3 jours ou jusqu’à 7 jours pour le périple dans sa totalité.



Les 450 km d’itinéraire balisé se décline en 25 étapes à parcourir à son rythme, ponctué par 5 sites classés au patrimoine mondial par l’Unesco, et 3 parcs naturels régionaux de la Haute Vallée de Chevreuse, du Perche et de Normandie Maine.



Les points forts de chaque étape s’appellent Sceaux, Versailles, Rambouillet, Maintenon, Carrouges, mais on passe aussi par les villes et villages qui ont hébergé Marcel Proust ou Victor Hugo, ...) qui ont laissé leur empreinte dans de nombreux lieux emblématiques.