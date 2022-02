La région Auvergne-Rhône-Alpes parie plus que jamais sur le cyclotourisme

Pour les adeptes de plus en plus nombreux du cyclotourisme, en famille, entre amis ou en groupes constitués, Via Allier constitue un mix complet pour vivre une aventure sportive, dans les limites du raisonnable, un dépaysement évident compte tenu des paysages traversés, et une expérience gastronomique autant que patrimoniale tant à Moulins, Vichy, Clermont-Ferrand, Issoire, Brioude ou Langeac.



Son trajet est très varié, avec des portions qui sont parfaites pour les familles en première partie, tandis que les sportifs apprécieront le cheminement vers les gorges de l’Allier où le dénivelé se fait plus soutenu.



Dans tous les cas, de vignes en forêts, de rivières en gorges, la Via Allier dévoile ses atours aux cyclistes curieux de pédaler sur un nouveau chemin nord-sud en plein centre de la France.



Pour plus d’informations sur l’exploitation touristique de la vélo route, un nouveau site web : Via-allier.com sera disponible début mai 2022.