Auvergne : le Puy de Dôme, sommet de tous les exploits !

Au cœur du parc naturel des volcans, à quelques encablures de Vulcania et du Puy de Lemptégy,de la région Auvergne.Tout au long de l’année il reçoit des visiteurs, offrant multiples activités et centres d’intérêt :Apparu il y a quelque 11 000 ans, ce volcan de type péléen était déjà au IIe siècle, un lieu de culte pour les Gallo-Romains qui bâtirent au sommet un temple à la gloire de Mercure, dieu des voyageurs, des marchands et des voleurs.De sa hauteur, entre la plaine de la Limagne et le plateau des Combrailles, il offre le plus bel ensemble volcanique avec sesL’excellence du site et la raideur de ses pentes ont fait du volcan une destination convoitée tant par les amateurs de défis sportifs que techniques.On y a notamment tentéqui finiront par donner leur nom à l’actuel chemin « des Muletiers ». Mais c’est le président du vélo club auvergnat Fernand Ladoux qui, le premier, en 1892, réussitavec un engin de 21,5 kg !Et ce n’est qu’en 1905 qu’un ingénieur pilote réussit àpar le chemin des muletiers.