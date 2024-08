Puy-en-Velay : voyage entre secrets et histoire !

Vercingétorix devant César

Plus Beaux Villages de France

On ne quittera pas la cité sans avoir visité le musée Crozatier et le rocher Saint-Michel.Exemple réussi de musée provincial réenchanté, le premier présente sous une bâtisse 19ème siècle et une extension design, des collections de Beaux-Arts, d’égyptologie et de sciences.la plus ancienne peinture sur toile conservée en France (1410) et «», tableau majeur de Lionel Royer (1899), reproduit dans la plupart des manuels scolaires. Le rocher Saint-Michel, lui, remplit d’émotion : au sommet d’un piton volcanique « inaccessible » (268 marches dans le roc !), le sanctuaire remonte à l’an 950 et prend des airs de chapelle paléochrétienne.Il y a deux manières de découvrir la campagne du Puy : à pied par l’un des nombreux GR, telle la Via Podiensis, le chemin de la Régordane (vers la Méditerranée), le chemin Stevenson (depuis Le Monastier-sur-Gazeille)… Ou en voiture.Celle-ci sera bien utile pour s’arrêter à Polignac, Arlempdes et Pradelles, classés «». Elle servira à rejoindre le lac du Bouchet, cercle parfait de plan d’eau volcanique et à découvrir les forteresses de Lavoûte-Polignac, Bouzols, Goudet…Elle conduira aussi dans les massifs du Meygal et du Mézenc, parfois couverts de neige avant l’hiver. Et à revenir enfin dans les gorges de la Loire, fil bleu du territoire.