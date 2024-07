Les énigmes de Saint-Bertrand-de-Comminges

A l’intérieur de l’édifice, repère imposant dans la campagne du Comminges (75 m de long, 28 m de haut), la décoration enchante. On est saisi par la beauté du chœur avec ses boiseries polychromes et ses 66 stalles sculptées.On trouvera élégant le mausolée de Saint-Bertrand et sa châsse rectangulaire. On écarquillera les yeux devant l’incroyable orgue du 16ème s., unique avec sa forme en angle et ses cinq colonnes en chêne le soutenant, dont une intègre une chaire à prêcher. Restauré, l’instrument est « l’arme fatale » du Festival du Comminges, grand événement musical organisé chaque année en juillet et août.Si l’on ajoute que la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges et la basilique de Valcabrère sont des étapes clefs du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle et classées à ce titre au Patrimoine mondial de l’Unesco , un séjour dans les Pyrénées doit raisonnablement conduire à visiter ce site, témoin majeur du passage entre monde antique et chrétien.