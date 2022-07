Exemplaire, comment les Comminges relèvent le défi des villes étapes

Mont Saint-Michel des Pyrénées

Les déplacements sont virtuels, via un casque, mais l’invitation à aller sur place pour continuer l’expérience est bien réelle. Région naturelle et historique des Pyrénées françaises,ainsi que d’une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées.Sa position la met à quelques distances des grands sites tels que les, le «».Cette initiative à base de nouvelles technologies doit permettre de faire découvrir les opportunités plus tranquilles , loin des sites encombrés de la région, avec plus de 1 000 km de sentiers balisés face aux Pyrénées, des lacs et des bases de loisirs pour profiter des longues journées d’été : équitation, VTT, trail, randonnée, parcours d’orientation, pêche, escalade...Par ailleurs, le territoire dispose de nombreux établissements d’hébergements diversifiés et abrite tous les budgets (hôtels, chambres d’hôtes, gites, campings, villages vacances…) mais aussi de nombreux restaurants où les Chefs façonnent les produits du terroir pour en faire des recettes gourmandes et accessibles.