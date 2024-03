Tourisme : les investissements technos en hausse de 14% en 2024

« Nous savons que la bonne technologie est la clé pour connecter et libérer la valeur de notre écosystème de voyage. Les hôteliers, les compagnies aériennes et l'ensemble des clients du secteur ont raison d'être ambitieux quant à la prochaine génération de technologie que nous construisons ensemble.



Les prestataires de voyages voient un énorme potentiel pour une meilleure expérience client, ainsi qu'une croissance et un contrôle significatifs s'ils effectuent ces investissements stratégiques maintenant. Nous pouvons voir une ambition et un engagement clairs en faveur de l’évolution et nous sommes ravis d’être à l’avant-garde de ce voyage avec nos clients »

Une nouvelle étude* mondiale Amadeus , Travel Technology Investment Trends, a révéléLe rythme de transformation de l’industrie du voyage devrait accélérer avecL’étude met en lumière les intentions d’investissement et les priorités technologiques des compagnies aériennes classiques et à bas prix, aéroports, hôtels, vendeurs de voyages (en ligne, affaires et loisirs), entreprises et paiement de voyages départements du monde entier aujourd’hui. Elle s’intéresse également à leurs ambitions pour l’avenir.Presque tous (91 %) des collaborateurs d’entreprises du secteur du voyage ont déclaré qu’elles s’attendaient à, affirme Francisco Pérez-Lozao Rüter , président du secteur Hôtellerie d'Amadeus.