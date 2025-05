IA : pourquoi cette entreprise du tourisme jette l'éponge ? [ABO]

En travaillant pour des stations de ski, les conseils et les renseignements doivent tous être justes, sous peine de faire courir de graves dangers aux visiteurs, notamment pour les pratiquants de ski de randonnée, car le bot signalait parfois l'absence de danger alors qu'une alerte avalanche était en cours.



Autre exemple : il pouvait donner de mauvaises instructions aux randonneurs, tourner à gauche au bout d'un chemin au lieu de tourner à droite, ce qui aurait entrainé les personnes dans... le vide...



" Tout ça parce qu'entre gauche et droite, la réponse repose juste sur une probabilité statistique. Et si l'instruction est souvent de tourner à gauche dans les fiches de randonnées de la destination, l’outil peut parfois se tromper " résume le spécialiste digital concernant le fonctionnement de l'intelligence artificielle.



Nous en sommes, d'une certaine manière, au même stade que celui de la voiture autonome.



Annoncée depuis des années et poussé par Tesla, cette autre révolution peine encore à devenir réalité, malgré les milliards d’euros investis dans la R&D, à cause d'une marge d'erreur qui ne parvient pas à tendre vers zéro.



Par ailleurs, dans l’usage réel, il existait un autre problème pour obtenir une réponse bien personnalisée.



Les utilisateurs se comportaient sur Anatole de la même manière qu'ils le faisaient sur Google. Les requêtes comptaient en moyenne 5 mots, n'ayant que peu de détails sur le voyageur, l'IA lui retournait des réponses très simples et génériques, donc faisant augmenter le taux d'erreur.



" L'IA, lorsqu’elle est bien promptée, ne commet pas forcément plus d’erreurs qu’un humain.



Autant nous sommes très armés juridiquement pour faire face à l'erreur humaine, autant pour l'erreur de la machine, rien n'est clair. Qui est le fautif ? Après discussion, la responsabilité nous était systématiquement attribuée.



Notre assureur nous proposait des tarifs si élevés à cause du risque qui n'était absolument pas maîtrisé, que nous ne pouvions pas poursuivre, " avance Jean-Jérôme Danton, le PDG de KiXiT Consulting.