Le Réseau des Grands Sites de France poursuit ses travaux sur le tourisme durable

Le réseau des Grands Sites de France rassemble 21 sites déjà labellisés et 30 autres qui se sont engagés dans la démarche obtenir le label Grand Site de France.Présents dans 13 Régions, 45 départements et près de 480 communes, le réseau accueille chaque année 38 millions de visiteurs. C’est dire que la gestion de la fréquentation de sites, par essence naturels et qui doivent être préservés, fait partie de ses préoccupations.La récente crise sanitaire a mis une pression supplémentaire sur la fréquentation et des usages touristiques dans les Grands Sites. D’où la nécessité d’une bonne diffusion des flux au niveau des destinations.Alors que les visiteurs étaient à la recherche de ressourcement et d’espace, les sites naturels ont vu leur fréquentation multiplier durant l’été 2020 et ont accueilli des publics nouveaux.