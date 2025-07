La Savoie se réinvente avec « Explore Savoie »

Quant auqui l'accompagne, il se structure autour de trois axes :sur le marché national,en stabilisant les marchés matures et en explorant de nouvelles cibles et, en devenant un acteur de référence sur les plateformes sociales et numériques.Explore Savoie entend égalementlors d’événements majeurs en France et à l’étranger, en collaboration avec les territoires.Le CDT de la Savoie devient également son propre média.Il produira et diffusera ses contenus sur l’ensemble de ses canaux, de Meta à TikTok, en passant par YouTube, la presse ou encore Ours TV. Cette démarche vise à reprendre la main sur le récit de la destination, à travers des formats éditoriaux adaptés à chaque support.Pour incarner cette nouvelle ligne éditoriale, le CDT a choisi la journaliste et animatrice Virginie Guilhaume, passionnée de montagne. Elle portera la saison 1 du mag: une série de 30 épisodes tournés au cœur du territoire, à la rencontre de ses habitants, artisans, producteurs ou figures locales emblématiques.Entre « Blanc total », art de vivre savoyard, et patrimoine vivant, la série proposera une immersion sensible et humaine dans une Savoie parfois méconnue, mais toujours authentique.