KAYAK dévoile sa plateforme IA

Pour accompagner le développement de ses projets en intelligence artificielle, KAYAK a nommé Yaron Zeidman au poste de Chief Technology Officer. Il devient le premier CTO issu d’un recrutement externe depuis la création de l’entreprise. Doté de 29 ans d’expérience dans le secteur technologique, il a précédemment dirigé les équipes produit et ingénierie d’Agoda, où il a participé à la construction d’une des plus grandes plateformes de recrutement basées sur l’IA. Yaron Zeidman prend la. Sa mission est centrée sur l’avancement des projets IA et la personnalisation de l’expérience utilisateur. Ce renforcement stratégique vise à intégrer plus rapidement les innovations issues de la plateforme KAYAK.ai dans les services proposés par KAYAK.En parallèle, KAYAK.ai agit comme un. Il permettra d’observer les attentes des utilisateurs technophiles, de tester la pertinence des fonctionnalités en langage naturel, et de mesurer leur impact sur la prise de décision dans le cadre de la planification de voyages. Cette expérimentation à grande échelle alimente une stratégie plus large d’intégration progressive de l’intelligence artificielle à l’ensemble de l’écosystème KAYAK