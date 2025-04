Ponts de mai : de nombreux Français contraints de…

Les données de recherche KAYAK.fr pour mai 2025 montrent une nette préférence pour les destinations ensoleillées. En France, Nice, Marseille et Paris dominent les requêtes, suivies par Ajaccio, Toulouse, Nantes, Bordeaux et Bastia. Les tarifs des vols aller-retour varient de 127 à 424 euros selon les périodes, avec Paris comme destination la plus économique (134 €) et Figari la plus onéreuse (jusqu’à 424 € fin mai).