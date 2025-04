Ponts de mai : 3 idées d’escapades originales en Espagne, Italie et Portugal

De Coimbra à Ílhavo en passant par Vista Alegre et Aveiro, le centre du pays montre les signes d’une riche histoire. Des charmes universitaires aux vignobles, des activités littorales à l’architecture, ce Portugal pivot et intime mérite à lui seul le voyage. Aveiro, la 'Petite Venise' portugaise est une ville du nord du Portugal surnommée ainsi en raison de ses canaux pittoresques et de ses bateaux traditionnels, les moliceiros. Située sur une lagune de la côte Atlantique, Aveiro est réputée pour son architecture Art Nouveau, ses maisons colorées, et son riche patrimoine maritime.​Ancienne capitale du Portugal de 1139 à 1255, Coimbra est aujourd'hui renommée pour son université, l'une des plus anciennes d'Europe, établie définitivement en 1537. La ville vibre au rythme de ses 25 000 étudiants, dont 4 000 étrangers, qui animent les cafés et les ruelles pavées. Le Paço das Escolas, situé au sommet de la colline, domine la ville et symbolise son prestige académique.Située à proximité d'Aveiro, Ílhavo est une ville tournée vers l'océan et profondément marquée par l'histoire de la pêche à la morue. Son musée maritime, moderne et immersif, retrace cette épopée halieutique et abrite également un aquarium.​À quelques kilomètres, le site de Vista Alegre célèbre la tradition de la porcelaine et de l'étain. Enfin, la station balnéaire de Costa Nova, avec ses célèbres palheiros — maisons à colombages colorées —, ses dunes de sable et son marché aux poissons, offre une escapade authentique entre lagune et océan.