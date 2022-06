Portugal : escapade à Aveiro, la "Petite Venise" portugaise

A pied, le tour du centre ancien prend une à deux heures maximum.



Le temps de se perdre dans des ruelles étroites, de goûter, dans une pâtisserie, à l’étonnant ovo mole (œuf mou, à base d’œuf et de sucre) ou de s’attabler devant une anguille de la ria ou un plat de morue, dont on dit qu’on sait la préparer ici mieux que partout ailleurs au Portugal…



Pour voir du poisson frais, rien de mieux que le marché central. Datant de 1904, d’inspiration Eiffel, il a été restauré et est ouvert du mardi au samedi.



Tout autour bât le pouls de la jeunesse étudiante de la ville (l’université a acquis une solide réputation), avec cafés, restaurants et terrasses animées dès le jeudi soir.



Une excursion, immanquable, tend les bras au visiteur au bord du canal central : la navigation en moliceiro .



Il reste encore quelques spécimens de ces bateaux à fond plat aux faux airs de gondoles vénitiennes, naguère utilisés pour récolter les algues dans la lagune. Leurs couleurs vives, les dessins naïfs ou coquins peints sur leurs proues recourbées en font des reliques emblématiques.



C’est à bord de ces longues embarcations que l’on file découvrir les premiers marais salants et leurs cônes blancs, puis qu’on longe, canal de São Roque, les anciens entrepôts à sel.



Sachez aussi qu’en été, une palanquée d’animations exacerbe les traditions d’Aveiro. En juillet et en août, la Fête de la Ria célèbre ainsi la vie lagunaire, avec notamment son concours de proues décorées et ses régates de moliceiros .