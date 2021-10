Portugal : Coimbra, une cité fière de son histoire académique

Ce relâchement n’a d’égal que le sérieux des études, dispensées dans un cadre assez austère. Et pour cause. L’Université de Coimbra a été créée il y a plus de 700 ans, après qu’elle eu été transférée depuis Lisbonne.



Elle avait été fondée sur les bords du Tage dix-huit ans auparavant. A l’époque, c’était la seconde plus ancienne faculté de la péninsule ibérique, après celle de Salamanque, et l’une des premières d’Europe.



Coimbra ayant été capitale du royaume portugais aux 12e et 13e s., la ville jouissait d’un certain prestige.



Après plusieurs allers-retours avec Lisbonne au cours du 14e s., l’université du royaume s’installe définitivement à Coimbra en 1537. Elle restera l’unique lieu d’érudition au Portugal jusqu’en… 1911.



Dans l’intervalle, elle accompagne le cours de l’histoire portugaise. D’abord installée dans le couvent Santa Cruz, elle déménage lors de son transfert en 1537 dans l’ancien Palais Royal, au sommet de la colline de Coimbra.



Elle y siège toujours et s’étendra même au fil des siècles à l’ensemble du quartier. Une ville dominée par une université, d’où émerge une haute tour du 18e s. flanquée de quatre horloges, quel symbole !



La « colline étudiante » balaye ainsi le reste de la ville de son regard insistant. Elle toise le rio Mondego, le fleuve qui traverse la cité. Elle surveille le comportement de ses ouailles, tapis sous les toits de tuiles.



Et elle semble ne vouloir lâcher ses étudiants vers la basse ville profane qu’après qu’ils aient consciencieusement rempli leurs devoirs universitaires…