In Tours Portugal : reprise lente mais concrète sur le marché français

TourMaG.com - Pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre activité ?



Elsa Diogo : In Tours Portugal est un réceptif groupes depuis 1995.



25 ans au service des agents de voyages et tour-opérateurs en France mais aussi dans le monde. Nous travaillons avec plus de 25 pays.



Notre philosophie est totalement centrée sur les clients. Nos programmes, les timings, les expériences… Tout est pensé en fonction de chaque groupe, qu'il soit loisir ou évènementiel.



L’objectif ultime est un voyage inoubliable selon les attentes et les budgets de chaque client. Pour ce faire, il y a un tout un travail de commercialisation et d'organisation derrière chaque dossier, qui certifie que tout est pensé à l’avance.



Notre équipe partage la passion du sur-mesure. Chaque voyage est unique. Les clients, selon leurs origines, voyagent aussi de façon différente. Il faut avoir cette sensibilité pour adapter l’offre car la destination reste la même, mais la façon dont on la visite/ découvre peut-être très différente selon les clients et leurs intérêts.



TourMaG.com - Comment avez-vous maintenu le lien avec vos partenaires français durant cette pandémie ?



Elsa Diogo : In Tours travaille sur le marché français depuis ses tous débuts, soit 25 ans d’expérience avec les clients français, dont certains sont d’ailleurs fidèles depuis le début.



Il n’y a pas de plus grande fierté et responsabilité de que savoir que des clients comptent autant sur notre professionnalisme et nous confient leurs clients depuis tant d’années.



Pendant la pandémie nous avons, au tout début, privilégié le téléphone et, avec les différents confinements, les mails et les réunions via zoom, WhatsApp et autres, qui ont été la façon la plus facile pour communiquer avec nos partenaires.