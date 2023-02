Quelle est la plus belle plage de Madère ?

Les plages de cette île à la végétation luxuriante balayée par l'océan Atlantique sont sublimes. Plage de Calheta, de Jardim do Mar, Praia Formosa… les plus belles plages de Madère sont sur sa côte ouest. Chaque petite plage et chaque petite crique offre un spectacle naturel inoubliable. Plage de galets, plage de sable fin… à vous de sélectionner la plus belle.Au nord-ouest de Madère la plage de Jardim do Mar promet des moments mémorables aux plus sportifs. C'est même le paradis des surfeurs qui pourront profiter des vagues puissantes qui viennent s'échouer sur sa plage de galets bordée de rochers. Elle se laisse admirer depuis la promenade en amont qui offre un panorama exceptionnel sur l'un des plus beaux villages de Madère.À environ 8 km au sud de Jardim do Mar, Praia da Calheta est la seule plage de sable blanc de l'île de Madère. Créée de toutes pièces en 2004 avec du sable du sud du Maroc, c'est sans doute la plus agréable et la plus belle pour les familles. Vous pourrez y prendre le soleil ou encore faire du canoë et du windsurf dans une eau cristalline. Plus au sud, Fajã dos Padres, une superbe petite plage de galets gris coincée entre l'Atlantique et une paroi rocheuse de près de 300 mètres. Les alentours verdoyants de cette baie paradisiaque, uniquement accessible par la mer ou par le téléphérique panoramique de Quinta Grande, lui rajoutent un charme particulier.Sur la côte sud, Praia Formosa est à environ 5 km de Funchal, la capitale de Madère. Cette vaste plage de galets et de sable noir entourée de collines est sans surprise l'une des plus appréciées des touristes qui s'y pressent en toutes saisons. Quelques centaines de mètres plus au sud, plongez dans les petites piscines naturelles Doca do Cavacas. Las piscinas naturais do Porto Moniz à la pointe nord de l'île de Madère valent également le détour et sont même uniques ! À ce niveau de la côte, l'océan s'invite dans des bassins d'origine volcanique qui deviennent des piscines naturelles protégées des courants et des vagues. Vous pourrez vous faire bronzer sur les rochers.