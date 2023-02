Le Portugal, destination idéale pour des vacances inoubliables

Il est difficile de choisir LA plus belle ville de tout le territoire portugais. Et pour cause ! Les villes portugaises sont à la fois uniques et très ressemblantes. Chacune a un charme particulier, que ce soit par son histoire, son architecture ou par ses habitants. Cependant et d’après plusieurs avis de voyageurs, nous avons pu faire un top 3.En première place et à l’évidence, nous plaçons Lisbonne, la plus grande et cosmopolite ville portugaise. Il s’agit de la capitale la plus à l’ouest de toute l’Europe, en bordure de la mer de Paille et à l’embouchure du Tage. Elle a été entièrement reconstruite après le terrible tremblement de terre de 1755. C’est une ville très diversifiée démographiquement et celle qui attire le plus de touristes de toute la région. Il y en a pour tous les goûts : vacances balnéaires, découverte du patrimoine historique et culturel, festivals, gastronomie, etc. Les musées (Azulejo), les édifices historiques (le château de Saint Georges) et religieux (cathédrale Santa Maria Maior) ainsi que les magnifiques plages (la plage de Troie) vous subjugueront à ne plus savoir où donner de la tête ! À titre informatif, Rio de Janeiro a été autrefois la capitale du Portugal pendant 13 ans !En seconde place arrive Porto , située sur le fleuve Douro. Elle arrive également en deuxième place en termes de taille et est reliée à Vila Nova de Gaia par l’imposant pont Dom-Luis. Elle est très reconnaissable par ses nombreuses habitations très colorées, vue sur le fleuve. Sa richesse réside dans sa culture et sa tradition, notamment au cœur du quartier de Ribeira. Vous découvrirez de nombreuses et magnifiques églises ainsi que la célèbre libraire Lello, qui a d’ailleurs inspiré la saga Harry Potter. Où que vous posiez les yeux, vous admirerez une architecture unique issue du mélange de nombreuses époques. N’oubliez pas de goûter aux vins locaux en dégustant les nombreuses spécialités gastronomiques !La ville de Sintra se situe au nord ouest de Lisbonne et arrive en troisième place. C’est une région très appréciée de la royauté portugaise de par ses paysages verdoyants et son grand calme. C’est pourquoi vous y verrez de nombreuses et somptueuses bâtisses colorées à l’architecture exceptionnelle. Le Château des Maures en est le parfait exemple ainsi que le Palais de Regaleira, de Seteais, de Sintra et de Montserrate. Ceux-ci sont entourés de paysages luxuriants à perte de vue qui font de Sintra l'une des plus belles villes portugaises et surtout l'une des plus paisibles et raffinées.