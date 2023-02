Que faire et visiter à Lisbonne

Au fil des saisons, la météo à Lisbonne reste douce. De ce fait, nous ne pouvons pas définir une période à éviter pour planifier votre séjour dans la capitale du Portugal. Toutefois, nous vous recommandons particulièrement la période entre mai et octobre. Au printemps, les températures sont autour de 20° et peuvent aller jusqu'à une moyenne de 25° en septembre. Vous aurez des journées douces avec un ensoleillement important. Même au cœur de l'été, il n'y a pas de canicule puisque la température ne dépasse pas la barre des 30°. Aussi, les pluies se font rares durant ces mois. Il faut savoir que la pluviométrie au mois de juin est de 22 mm contre 8 mm en août. Porto : les informations à savoir pour passer un séjour parfaitSi vous préférez visiter la ville dans une ambiance moins touristique, privilégiez le printemps et l'automne. Le climat est clément et vous ne serez pas gêné par la forte affluence des touristes. Vous pouvez également programmer votre voyage en hiver. Vous n'aurez pas de températures négatives même au mois de janvier. En effet, les températures varient entre 11 et 17° avec quelques averses. Le volume des précipitations au mois de décembre est de 104 mm contre 95 mm en janvier, et 91 mm en février.