Quelle est la plus belle plage de Lisbonne ?

Commençons par cette merveille du sud du Portugal : les plages de Costa da Caparica. C'est une étendue ininterrompue et apparemment sans fin de 15 km de sable, adossée à des dunes où presque tous les habitants de la ville se rendent pour profiter des journées ensoleillées. Une promenade longe une grande partie de la rive nord, tandis qu'un train touristique (le "Transpraia") descend 9 kilomètres vers le sud pendant l'été (juin à septembre). En chemin, vous trouverez plusieurs bars et restaurants, des écoles de surf, des zones de kitesurf et de planche à voile.Les plages de Costa da Caparica se divisent en trois parties :● La section nord, qui est plus proche de la ville de Caparica, attire les surfeurs et les familles. Elle est connue par la plage Praia de São João da Caparica et a tendance à être très fréquentée le week-end. À son extrémité sud se trouve un camping, tandis qu'au nord se trouve Cova do Vapor, une communauté de pêcheurs.● La section du milieu attire les gens de classe moyenne à supérieure et branchée. Ici, la plage Praia da Saúde se distingue par ses cabanes de pêcheurs en bois colorées construites à même le sable. Les photographes voudront peut-être s'y arrêter, et ceux qui aiment le poisson pourront se régaler. Derrière, se trouve aussi un grand camping.● Quant à la partie sud, elle est réservée aux naturistes. Lorsque vous atteignez la plage numéro 17 Praia da Bela Vista, vous êtes assez loin du centre de Caparica. C'est donc là que beaucoup ont traditionnellement trouvé assez d'isolement pour bronzer nus. Elle est officiellement devenue une plage nudiste en 1995, l'une des premières au Portugal. Un peu plus au Sud, Praia 19 est la plus grande plage gay d'Europe.