Comment est la météo à Lisbonne ?

Comment est la météo à Lisbonne ? Découvrez la météo dans la capitale Portugaise tout au long de l’année ! Pour profiter au mieux de votre voyage dans cette ville pleine de charme, voici ce qu’il faut savoir sur les données météorologiques.

Lisbonne est l'une des plus belles destinations à découvrir au Portugal. Dans cette ville, la température moyenne annuelle est de 21°. En janvier, la température peut monter jusqu'à 15°, contre 28° en août. Le volume de précipitations annuel est de 834 mm. Novembre est le mois le plus pluvieux de l'année avec 119 mm contre seulement 7 mm en juillet. Les mois les plus chauds sont de juillet à septembre, alors que les mois les plus froids sont de décembre à mars. De même, il est possible de se baigner à Lisbonne entre mai et novembre même si la température de l'eau reste fraîche.



Pour en apprendre davantage sur les spécificités météorologiques de la capitale portugaise et les changements qui apparaissent d'une saison à une autre, poursuivez votre lecture.

Rédigé par Fanny CUZIN le Vendredi 24 Février 2023

Lu 103 fois