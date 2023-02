Le Jardim Tropical de Monte : lieu incontournable

Madère est l'une des plus belles découvertes à faire durant un voyage au Portugal. Au cœur d'une nature verdoyante, l'île vous invite à explorer l'une de ses nombreuses merveilles : le jardin tropical Monte Palace. S'élevant sur une colline, il est accessible grâce au téléphérique de Monte. Vous aurez une vue panoramique sur la ville de Funchal.



Cet espace propice à la rêverie et à l'évasion représente une expérience inédite. Vous vous promènerez à travers ses allées où fleurit une végétation riche et variée. Ce somptueux paradis de verdure englobe également plusieurs fontaines, un lac et des musées très intéressants. C'est une aventure à ne manquer sous aucun prétexte.



À la fin de votre visite, ne manquez pas la tradition de l'île : les carreiros do Monte. En effet, il est possible de monter à bord d'un traîneau en osier pour redescendre. Une expérience réjouissante vous attend !

