Partir en vacances à Madère : les informations à savoir

Le Jardim Tropical de Monte est un jardin botanique situé sur l'île. Il est considéré comme l'un des plus beaux de Madère et propose une expérience unique de la nature et de la flore. Il est situé à Monte, à environ 6 km au sud-ouest de la capitale, Funchal. C'est un jardin de style subtropical qui abrite une vaste collection de plantes exotiques et indigènes. Il est divisé en plusieurs sections. Chacune propose une vue différente des plantes de l'île, notamment des palmiers, des bambous, des fougères, des orchidées et des broméliacées. L'une des sections les plus populaires est la roseraie, qui regroupe une variété de roses, ainsi que des arbustes et des arbres fruitiers. Une aire de jeux pour enfants et une piscine pour les jours les plus chauds ont aussi été prévues.Cet espace est entouré de montagnes avec une vue panoramique sur la mer, ainsi qu'un panorama sur la ville de Funchal et les collines environnantes. Il est également situé près de la station de téléphérique de Monte avec une vue à couper le souffle sur la ville et les montagnes.Le Jardim Tropical de Monte est une destination idéale pour les amateurs de nature et les familles avec enfants. Il est facilement accessible en voiture ou en transports publics depuis Funchal. C'est un environnement paisible pour se détendre, se promener et profiter de la vue.