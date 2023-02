Porto : les informations à savoir pour passer un séjour parfait

Porto est la deuxième plus grande ville du Portugal et la dixième ville la plus peuplée de toute l'Europe. Située sur les rives du fleuve Douro, cette charmante ville qui a d’ailleurs donné son nom au Portugal, est remplie d'une culture et d'une histoire riches. Alors que la ville est surtout connue pour les caves de vin « les caves de Porto », il y a tellement plus à explorer.La ville de Porto a été nommée site du patrimoine mondial de l'UNESCO et est l'une des villes les mieux préservées du pays. C’est une ville formidable à explorer à pied, et la plupart des principales attractions de la ville sont très proches les unes des autres. Avec ses rues pavées, sa culture dynamique et son architecture époustouflante, Porto est l'endroit idéal pour explorer et découvrir beaucoup de choses :Il s'agit de l'une des plus belles gares du monde, située dans le centre historique de porto. Elle est resplendissante de 20 000 tuiles azulejo. Le premier carreau a été posé en 1905 et le dernier en 1916. Ces magnifiques carreaux peints à la main reflètent des événements et des personnages importants de l'histoire du Portugal.Au-delà de la beauté de la gare, São Bento est toujours une station de trains et la porte d'entrée vers d'autres destinations autour du Portugal. Elle est située en plein centre-ville. C’est un endroit agité, entouré d'une architecture ahurissante et de charmants cafés. C’est un endroit parfait pour commencer votre visite à Porto.Le lieu le plus connu de tout Porto, c’est sans aucun doute le pont Dom-Luis, reliant la ville de Porto à Vila Nova de Gaia, une petite ville où se situent les principales caves de Porto. À Vila Nova, vous apprécierez prendre l’apéritif sur les terrasses ensoleillées ou déguster un petit verre de porto en regardant les touristes se promener au bord du Douro.Ce pont a été construit par Théophile Seyrig en 1887, un disciple de Gustave Eiffel. Vous reconnaîtrez facilement son aspect métallique propre à l’architecture de bâtiments tels que la tour Eiffel ou Viaduc de Garabit en Auvergne.Le pont donne une perspective complètement différente de la ville, surtout si vous le traversez à pied. La vue d'en haut est tout simplement spectaculaire. Elle vous offrira un panorama imprenable sur la vieille ville et sur la vallée de Douro.La tour des clercs ou « Torre dos Clérigos » domine l'horizon de porto depuis le XVIIIe siècle. Ce monument de 75 mètres de haut est un clocher de l'église Clérigos. Il a été achevé en 1763 en tant que bâtiment le plus haut du Portugal et détient toujours le titre de plus haut clocher du Portugal à ce jour.Vous devrez monter 225 marches d'un escalier très étroit et exigu pour atteindre le sommet qui offre une vue panoramique imprenable sur Porto et au-delà. À côté du pont Dom-Luis, cette tour monumentale est souvent considérée comme le symbole de Porto.