Que faire à Porto lors de vos vacances ?

La librairie Lello est l'une des plus belles découvertes à faire à Porto si vous êtes un lecteur passionné. Décrite à juste titre comme la plus somptueuse librairie du monde, elle remonte à 1906 et met en avant le style néogothique. Les frères Lello se sont associés à l'ingénieur Francisco Xavier Esteves pour construire cette librairie incroyable.Vous serez séduit par les immenses étagères de livres qui s'élèvent jusqu'au plafond ainsi que par le vaste escalier en colimaçon. L'intérieur est subtilement éclairé grâce à un ingénieux puits de lumière en vitrail qui met en avant la complexité du travail de boiserie.Par ailleurs, si en pénétrant dans la livraria Lello vous aurez l'impression de déjà-vu, ce n'est certes pas un hasard. Il y a une anecdote affirmant que ce lieu fantastique a été une source d'inspiration majeure pour l'une des plus grandes sagas littéraires et cinématographiques de tous les temps. En effet, J.K.Rowling, l'écrivaine de la série phénomène Harry Potter, a résidé à Porto pendant deux années. Elle y a travaillé en tant que professeur d'anglais.Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la connexion entre la Librairie et le processus créatif de l'univers du jeune sorcier, informez-vous sur la visite guidée thématique. Durant 3 heures, vous découvrirez des anecdotes inédites qui vous amèneront notamment dans le café où Rowling a rédigé les premières ébauches de la saga culte. Le circuit de découverte vous dévoilera aussi les lieux qui ont inspiré la romancière et vous offrira un accès direct à la fameuse Livraria.Enfin, nous vous rappelons que la Librairie créée par les frères Lello jouit désormais d'un rayonnement mondial. Ne vous étonnez donc pas si vous devez patienter pour y entrer puisque la file d'attente est parfois importante. L'accès est également payant. Or, la magnificence du spectacle en vaut largement la peine.