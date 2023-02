Quelle est la plus belle plage de Porto ?

Dans cette partie, nous vous invitons à connaître les célèbres plages de la ville de Porto.La praia do Molhe est réputée pour la qualité des services proposés par ses bars et restaurants implantés dans la région. Les vacanciers peuvent notamment visiter la Pergola da Foz, un itinéraire inspiré de la Promenade des Anglais.Cette plage est également l'endroit idéal pour contempler le coucher de soleil. Pour y accéder, des transports en commun sont disponibles à l’instar du Bus 500. Ces derniers sont facilement accessibles à partir du centre historique.Les férus d’histoire auront la possibilité de visiter d’autres monuments comme la cathédrale Sé, la gare de Porto-São Bento ou de faire des traversées à bord du bateau Rabelo pour découvrir de près le fleuve Douro. Porto : les informations à savoir pour passer un séjour parfaitLa visite de la plage Praia do Molhe est aussi une occasion pour se rendre au quartier de Foz, une cité très convoitée par les touristes qui séjournent à Porto.La Praia dos Ingleses est l’une des belles plages de Porto. Situé au cœur du quartier Foz do Douro, ce littoral est l'un des coins les plus animés de la ville côtière du nord-est du pays. Il s’agit d’une petite plage très plébiscitée par les fêtards notamment durant la période estivale. La Praia dos Ingleses, qui est accessible par le biais du tramway, est souvent présentée comme la meilleure plage de Porto.La Praia do Carneiro est une plage proche de l’estuaire du fleuve du Douro et du célèbre jardin Jardim do Passeio Alegre. Cette côte très prisée par les touristes est l’un des lieux préférés des amoureux des baignades.La plage de Carneiro est l’un des sites à visiter lors de votre séjour dans la région.Appelée aussi le Fort Saint Francis Xavier, la Praia do Castelo do Queijo est une plage qui se trouve à proximité du célèbre fort Castelo do Queijo. Accessible aussi en bus via la ligne 502, ce littoral attire les passionnés des promenades. En outre, il s’agit d’un lieu qui a été aménagé pour accueillir les touristes au sein de plusieurs établissements comme les terrasses et les cafés.