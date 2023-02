Pont Dom-Luís : l'incontournable lieux à visiter

Le Pont Dom-Luís permet de relier rapidement les quais des villes de Porto et Vila Nova de Gaia. Il vous emmène du quartier médiéval de la Ribeira aux ruelles pavées jusqu'aux caves emblématiques de Vila Nova de Gaia.● Côté Porto ne manquez pas la Cathédrale gothique Sé Porto (XII-XIIIe), le Palais de la Bourse néoclassique (Palácio da Bolsa, 1842) ou encore l’église baroque Saint-François (São Francisco). Vous aimerez aussi la gare de São Bento (1916) sublimée par d'immenses fresques d’Azulejos et les maisons de marchands.● Côté Vila Nova de Gaia commencez par Miradouro da Serra do Pilar qui offre un point de vue exceptionnel sur le pont. Vous pourrez visiter ensuite les caves des plus grands producteurs de porto. Immersion totale au cœur de l'industrie emblématique de Porto où vous pourrez déguster les meilleurs breuvages de la région.En amont et en aval du Pont Dom-Luís, ne manquez pas les ponts Infante Dom Henrique (2003), São João (1991), de Freixo (1995), d'Arrábida (1963) et bien sûr Dona Maria Pia (1877). N'oubliez pas non plus de goûter les spécialités locales (morue, francesinha…) proposées par les restaurants de Porto.