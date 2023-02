Découvrez la météo à Porto selon les mois

Laissez-vous séduire par laet la gentillesse de ses habitants. L’Algarve au Sud du pays, unepour ses beautés naturelles et la ville de Lagos authentique et animée qui ont tant à vous offrir pour des Un séjour de 6 jours/5 nuits au superbe Kappa Club Ibérostar Lagos 5* au bord de l’Atlantique avec un programme attractif de rencontres et de découvertes “à la carte”, dans une ambiance raffinée.● Services “Hauts de Gamme”● Chambres spacieuses et grand confort● Gastronomie internationale de qualité● Architecture moderne● Équipe d’animation française attentive et disponibleOffre à retrouver sur le site du Cediv Travel en cliquant ici