La capitale portugaise est une ville vibrante célèbre pour son histoire et sa culture.Son patrimoine a été influencé par les nombreuses civilisations qui ont peuplé la région au fil des siècles. L'histoire de Lisbonne remonte à l'âge du bronze, mais elle a été fondée par les Romains en 204 av. J.-C. sous le nom de Felicitas Julia.Elle a connu une croissance rapide au fil des siècles, devenant un centre commercial et culturel important en Europe. Elle a été gouvernée par les Maures, les Croisés, les rois portugais et les troupes napoléoniennes. Chaque civilisation a considérablement marqué la ville, en termes d'architecture, de traditions et de culture.: Que faire et visiter à Lisbonne Le 25 avril : il s'agit d'une date historique et fatidique dans l’histoire de Lisbonne et du Royaume du Portugal. Elle marque la révolution des Œillets qui a mis fin à la dictature en 1974 et a instauré une démocratie moderne dans le pays. Le Roi du Portugal joue un rôle important dans les célébrations de cette journée. Cela illustre la cohésion et la symbiose entre la famille royale et les Lisboètes.La culture de Lisbonne est unique et a été influencée par la tradition maritime du Portugal. La ville est célèbre pour sa musique populaire, le Fado, qui est considérée comme la musique nationale du Portugal. Le Fado est souvent chanté dans les tavernes et les bars de la ville. Cette musique raconte des histoires sur l'amour, la tristesse et la vie quotidienne des gens de Lisbonne. Les chanteurs de Fado, appelés les Fadistas, transmettent l'âme et la culture de la ville à travers leur musique.L'architecture de Lisbonne est une partie importante de sa culture. La ville est célèbre pour ses cercles en maçonnerie, appelés les calçadas, qui sont des pavés en forme de diamant. L'architecture de la ville est influencée par son évolution au fil des siècles. Il s’agit d’un mélange des styles baroques, manuélins et mauresques.Parmi les bâtiments les plus célèbres de Lisbonne, on peut citer le monastère des Hiéronymites, le château de São Jorge et la tour de Belém. Il s'agit de structures historiques qui témoignent de l'architecture exceptionnelle de la ville.