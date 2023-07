JMJ : le Portugal rétablit le contrôle aux frontières

Le gouvernement portugais a mis sur pied un plan de mobilité et de sécurité national dans le cadre des Journées Mondiales de la Jeunesse.Sur la zone métropolitaine de Lisbonne, plus de 354 000 sièges seront proposés dans le cadre des JMJ chaque jour ouvrable et plus de 780 000 sièges le week-end.Les stations de Métro : Avenida, Marquês de Pombal, Parque et Restauradores seront fermées les 1er, 3 et 4 août. Les gares CP de Moscavide, Sacavém, Bobadela et Santa Iria fermeront, mais les 5 et 6 (samedi et dimanche).A Carris, les lignes qui desservent les zones délimitées par des périmètres de sécurité et celles qui circulent dans des rues très étroites, à haut risque sécuritaire, seront supprimées ou modifiées indique le gouvernement.Les ascenseurs Bica, Glória et Lavra seront fermés les 1er, 3, 4, 5 et 6 août.