The Social Hub s’installe au Portugal

Porto était une évidence pour débuter notre aventure au Portugal. Depuis quatre ans, nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales pour créer un espace unique, conçu pour inspirer et rassembler une communauté engagée, prête à faire la différence à Porto et au-delà

En plus de renforcer la scène locale de l’hôtellerie hybride, The Social Hub Porto contribue activement auen créant 30 nouveaux emplois.Engagé pour l'impact social durable, le groupe récemment certifié B Corp s’appuie sur des partenariats avec des organisations locales pour organiser plus de 200 événements par an, allant des cours de cuisine aux initiatives culturelles en passant par des formations professionnelles., Chief Operations et Commercial Officer chez The Social Hub, souligne l'importance de cette ouverture, "."The Social Hub Porto accueille également des boursiers du programme, offrant des opportunités éducatives et professionnelles aux changemakers confrontés à des obstacles.Le hub propose également des initiatives telles que la, permettant à la communauté locale de développer les compétences et le réseau nécessaires pour mener des actions en faveur d’un changement positif.