Qui doit financer le poids de l’innovation ?🔑

« On va les aider. Pendant un an, elles bénéficieront de moyens en termes de développement, d'incubation et de proof-of-concept »

« Nous avons encore énormément de choses à résoudre. C’est ce qui guide tous les acteurs. Il y a toujours quelque chose à améliorer »

« une vraie structure pour s'assurer que toutes les remontées clients arrivent bien dans un seul endroit, qui va les analyser et mettre en face les investissements avec un vrai suivi »

« Nos objectifs sont de retenir nos clients le plus longtemps possible et d'être profitables. Ces notions de performance, de rentabilité et de rétention vont aussi nous driver. Mettre un produit sur le marché, c'est super, mais quel est le ROI? Est-ce qu'il va être scalable ? Est-ce qu'il va pouvoir être implémenté partout ? Va-t-il vraiment pouvoir être déployé ? »

Pour délivrer un meilleur service ou pour se distinguer de la concurrence, l’innovation est la clé dans le business travel.Pour y répondre, certains à l’instar de CWT et Amadeus se sont rapprochés de start-up., explique, Responsable digitalisation Corporate Travel d’L’entreprise valorise également les collaborateurs à l’origine d’une amélioration sur le marché, les fameuxLa complexité du business travel est une opportunité en termes d’innovation :, rappelle Pierre Mesnage, Managing Director Western Europe chez HRS.De quoi encourager Amex GBT à mettre en place, explique Yorick Charveriat , PDG de Amex GBT France.Autre initiative :, pour stimuler la créativité.Pour des acteurs plus récents, tels que Navan, Cegid ou encore Rejolt, en fluidifiant les process, l’innovation leur a permis de s’imposer sur leurs différents marchés, le voyage, l’expense et le MICE.Mais attention, en matière d’innovationinterroge Emilie Bresson, directrice commerciale France & Benelux et Maroc chez CWT