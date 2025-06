Du Japon, à l'Allemagne en passant par l'Egypte, retrouvez la revue de presse de la semaine !

Bien que classée troisième en volume derrière Ávoris et Viajes El Corte Inglés, W2M se distingue comme l’entreprise connaissant la plus forte progression parmi les cinq grands distributeurs de voyages en Espagne.Son modèle économique, plus agile et centré sur un réseau d'agences équilibré (170 points de vente), ainsi qu’une augmentation modérée mais stratégique de ses effectifs (+10 %), expliquent en partie ce succès.A lire sur hosteltur.com