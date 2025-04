Les meilleures destinations françaises pour le kayak gonflable

Pour ceux qui débutent, il est essentiel de choisir des lieux offrant des conditions calmes et sécurisées. Les lacs et certaines rivières à faible courant sont idéaux pour apprendre les bases du kayak tout en profitant de panoramas enchanteurs.



► Les lacs propices à l’apprentissage



Lac de Serre-Ponçon

Niché dans les Alpes du Sud, le lac de Serre-Ponçon est une destination parfaite pour les novices. Avec ses 28 km² de superficie et ses eaux turquoise alimentées par la Durance et l’Ubaye, ce lac artificiel offre des conditions stables pour pagayer. Sa température atteint souvent 24°C en été, rendant l’expérience agréable même en cas de chute accidentelle. Les plages comme celle de Savines-le-Lac proposent des locations de kayaks et des zones délimitées pour les débutants, avec des profondeurs ne dépassant pas 2 mètres près des berges.



Lac de Sainte-Croix

Situé à l’entrée des Gorges du Verdon, le lac de Sainte-Croix s’étend sur 22 km² et séduit par ses eaux claires et son cadre préservé. Sa création en 1973, suite à la construction du barrage, a donné naissance à un lieu paisible où les débutants peuvent naviguer sans crainte. Les rives douces et les nombreuses criques permettent de s’arrêter facilement, tandis que les villages perchés comme Bauduen offrent des points de vue magnifiques.



► Les rivières tranquilles



La Vézère

Dans le Périgord, la Vézère est une rivière idéale pour les novices grâce à son débit modéré (environ 15 m³/s en été) et ses 211 km de longueur navigable. Le parcours entre Montignac et Limeuil, long de 30 km, traverse des paysages verdoyants ponctués de falaises et de sites préhistoriques comme les grottes de Lascaux II. Les eaux peu profondes (1 à 2 mètres) et l’absence de rapides violents en font un choix sûr pour s’initier.



L’Hérault

Dans le Languedoc, la rivière Hérault propose des tronçons calmes parfaits pour débuter. Entre Saint-Guilhem-le-Désert et le Pont du Diable, sur environ 15 km, le courant reste faible (moins de 1 m/s), et les berges offrent des haltes naturelles. Les eaux, d’une température moyenne de 20°C en été, sont bordées de gorges et de plages où s’arrêter.