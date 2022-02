Anne de France, une femme de pouvoir au musée de l’Allier, Moulins

Par son rôle politique à la tête du duché de Bourbonnais et d’Auvergne,s’est imposée comme une figure majeure de l’histoire française et européenne, à l’aube de la Renaissance.À la mort de son père en 1483, elle prend en main les rênes du royaume pour seconder son jeune frère, le trop jeune roi Charles VIII. Sans être reine de France, elle dispose d’un pouvoir inégalé qui perdurera encore sous les règnes de Louis XII et de François Ier.Mécène avisée, éducatrice modèle et femme de lettres, Anne de France est l’une des personnalités marquantes de la fin du XVe et du début du XVIe siècle.L’exposition du musée de Moulins présentera deux facettes trop peu connues d’Anne de France : sa puissance politique et l’influence qu’elle a exercée sur de très nombreuses reines, princesses et nobles dames de la Renaissance en France et en Europe.