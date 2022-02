Le Centre national du costume de scène à Moulins prend ses aises

Déjà bien fréquenté, le Centre national du costume ambitionne avec ses prochaines expositions et son extension de passer le cap des 100 000 visiteurs par an. L’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont largement participé au financement des 6 millions € de travaux, à hauteur d’environ 1,7 million chacun, complété par des fonds européens et la contribution de la ville de Moulins.