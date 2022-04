La nouvelle saison du Festival Lumières sur le Bourbonnais débute dans l’Allier

Du 5 mai jusqu’au 30 septembre, de la tombée de la nuit à jusqu’à 23h30, les patrimoines remarquables du Département de l'Allier sortent de la pénombre avec le show lumineux Lumières sur le Bourbonnais . Les huit villes concernées par l’édition estivale 2022 sont Bourbon-l’Archambault, Châtel-Montagne, Commentry, Néris-les-Bains et Vichy, avec un programme identique à celui l’an passé (dédiés au thermalisme, à l’industrie et à l’environnement), et trois nouveaux shows à Cusset, Montluçon et Moulins.A Cusset, la taverne Louis XI de l’Hôtel de la Borderie et ses alentours s’éclairent dans un jeu de lumières et 3D d’inspiration contemporaine.Après avoir mis en avant le cirque, la danse et la musique dans une déferlante d’effets visuels, le show s’offre un détour par les grands événements